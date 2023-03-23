Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов
Мишустин заявил, что правительство сформирует позицию по вопросу о запрете вейпов
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Председатель правительства Михаил Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов в России.
С таким предложением к премьеру в ходе его отчета в Госдуме обратился спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, депутаты ГД пришли к общей позиции о том, что российских детей необходимо "спасать".
Мишустин заявил, что правительство сформирует позицию по данному вопросу.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко в свою очередь выразил поддержку мероприятиям, положительно влияющим на здоровье граждан.