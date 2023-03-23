МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Председатель правительства Михаил Мишустин пообещал рассмотреть вопрос о запрете вейпов в России. В Госдуме предложили приравнять продажу вейп-устройств к продаже сигарет

С таким предложением к премьеру в ходе его отчета в Госдуме обратился спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, депутаты ГД пришли к общей позиции о том, что российских детей необходимо "спасать".

Мишустин заявил, что правительство сформирует позицию по данному вопросу.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в свою очередь выразил поддержку мероприятиям, положительно влияющим на здоровье граждан.