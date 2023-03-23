БРЮССЕЛЬ, 23 мар — ПРАЙМ. Евросоюзу не следует ослаблять санкционное давление на российские банки ради поставок зерна и удобрений в третьи страны, заявила в четверг журналистам премьер Эстонии Кая Каллас перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Мишустин назвал главную цель антироссийских санкций

"Это не вопрос санкций, это вопрос российских действий. Россия может отправлять удобрения и зерно из своих портов, и это не связано с санкциями против банковской системы. Поэтому мы не должны ослаблять санкции", — сказала она.

Премьер Эстонии также заявила, что не видит препятствий для поставок российского продовольствия.

"Нет никаких препятствий для поставок удобрений из российских портов. Россия может использовать 18 портов. Также из 300 банков только 13 находятся под санкциями", — отметила Каллас, выразив уверенность, что ослабление санкций со стороны ЕС является целью России.