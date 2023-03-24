МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Текстильная продукция в России подорожала за год почти на 9%, при этом стоимость верхней одежды в 2022 году сократилась на 7% по сравнению с предшествующим годом, следует из материалов, подготовленных оператором системы маркировки "Честный знак" — Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), с которыми ознакомилось РИА Новости. Импортерам одежды и парфюмерии в Узбекистан снизят пошлины

Розничные цена на продукцию текстильной промышленности за год выросли на 8,7%, в то время как на верхнюю одежду снизились на 6,9%….Объем вывода из оборота (продаж) маркируемой текстильной продукции за 2022 год составил 140,1 миллион единиц, увеличившись на 15,9% год к году, в сегменте верхней одежды было реализованно 45,1 миллион единиц товаров", — говорится в совместно с Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК) при Минпромторге обзоре.

Отмечается, что самые большие изменения цен за год зафиксированы у комплектов постельного белья — они подорожали на 41,8%. Среди товаров верхней одежды за год сильнее всего изменились цены на ветровки, увеличившись на 17%. При этом показатель продаж верхней одежды остался "практически неизменным относительно предыдущего года".

"Динамика ценового распределения продаж остается достаточно стабильной для товаров легкой промышленности на протяжении последних двух лет. Для товаров текстильной продукции средний ценовой сегмент составляет около 16% от продаж среди всей продукции, около 25% пришлось на продажи продукции ценовой категории выше средней и около 59% на товары ценой ниже средней", — добавляется в материалах.

Объем введенных в оборот за 2022 год товаров текстильной промышленности составит 213,3 миллиона единиц.

"Внутреннее производство составило 101,9 миллиона единиц. Среди товаров категории верхней одежды было введено в оборот 81,2 миллиона единиц товаров, из них на поставки из-за пределов РФ пришлось 49,3 миллиона единиц, а внутреннее производство составило 16,4 миллиона единиц", — заключили в обзоре.