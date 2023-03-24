МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску компании ООО "Райзинг Стар Медиа", принадлежащей АО "Синема парк" бизнесмена Александра Мамута и входящей в объединенную киносеть "Формула кино / Синема парк", обязал канадскую IMAX Corporation продолжать исполнять ее договоры с истцом. Суд обязал S&P опровергнуть причастность "Роснефти" к контрабанде топлива

Как следует из опубликованной резолютивной части решения суда, речь идет о двух договорах, заключенных 1 декабря 2008 года, — на использование товарного знака и на техническое обслуживание. В случае неисполнения решения суда в течение пяти дней с даты вступления судебного акта в силу суд решил взыскать с ответчика в пользу истца судебную неустойку в размере 200 тысяч рублей за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с шестого дня с даты вступления судебного акта в силу и до его фактического исполнения.

В решении суда отмечается, что ответчик, извещенный о разбирательстве, своего представителя на заседание суда не прислал. Решение вступит в силу через месяц, если на него не будет подана апелляция. В противном случае судебный акт вступит в силу после рассмотрения апелляционной жалобы.

В конце июля компания IMAX, чью кинематографическую систему используют кинотеатры по всему миру, приостановила деятельность в России. В августе гендиректор объединенной киносети "Формула кино / Синема парк" Алексей Васясин сообщил, что IMAX запретила показывать на ее оборудовании в России даже отечественные фильмы.

IMAX — кинематографическая система, на которой основаны ряд технологий кинопоказа и устройство сети кинотеатров по всему миру. В отличие от любых других кинотеатров, в которых ширина экрана меньше длины зрительного зала, экран IMAX превосходит ее. Система IMAX возглавляет список технологий "гигантского экрана", таких как Iwerks и Astrovision.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Райзинг Стар Медиа" почти на 100% принадлежит АО "Синема парк", вся компания находится в залоге у банка "Траст".