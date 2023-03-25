МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, за две недели с 6 по 19 марта вырос на 1,1 пункта — до 96,1 пункта. Набиуллина назвала последствия снятия коронавирусных ограничений в Китае

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

В рассматриваемом периоде средний чек вырос по антисептикам (на 5%, до 194 рублей), туалетной бумаге (на 5%, до 111 рублей), медицинским маскам (на 1%, до 100 рублей) и перчаткам (на 1%, до 143 рублей). Снизился он по гречке (на 3% до, 90 рублей), кусковому мылу (на 1%, до 116 рублей). На прежнем уровне сохранился по лимонам (37 рублей).

Таким образом, по сравнению с предыдущими двумя неделями (с 20 февраля по 5 марта) индекс вырос на 1,1 пункта — до 96,1 пункта.

Аналитики отмечают, что рост индекса повлияло увеличение среднего чека по санитайзерам. Компании пополняли офисы запасами в связи с сезонным ОРВИ-фактором в начале весны.