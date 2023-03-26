МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Число онлайн-платежей, совершаемых россиянами, в зимние месяцы 2023 года выросло на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, кроме того, оказалось, что средний чек при офлайн-покупках ниже, чем онлайн, говорится в исследовании МТС-банка, которое есть у РИА Новости. Россиянам дали совет, что делать при просрочке кредита

"В последние годы наблюдается активный рост онлайн-торговли. Минувшая пандемия способствовала развитию онлайн-сервисов и интернет-магазинов… Уход западных брендов с российского рынка в 2022 году также подстегнул рост интернет-торговли. Количество онлайн-платежей в январе-феврале 2023 года выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — выяснили аналитики на основании обезличенных данных по картам клиентов МТС-банка во всех регионах РФ.

Количество онлайн-платежей в супермаркетах выросло за год на 77%. Чаще делать интернет-заказы россияне стали и в аптеках – количество платежей выросло на 36%. Аналитики объясняют это тем, что интернет-аптеках шире ассортимент, можно найти редкие препараты и сравнить цены. "Зимой 2023 года россияне чаще, чем годом ранее, покупали онлайн товары для дома и строительные материалы, количество транзакций выросло на 48% и 41% соответственно", — добавили аналитики.

Однако в заведениях общепита наблюдалась обратная тенденция – россияне снова стали предпочитать походы в кафе и рестораны заказам готовой еды на дом. "Количество онлайн-транзакций упало на 40%", — обратили внимание аналитики. Россияне назвали зарплату, за которую готовы остаться на нелюбимой работе

В то же время средние чеки на онлайн-покупки в основном снижались. Так, средний чек онлайн-платежей в супермаркетах уменьшился на 21% и составил 1400 рублей. У офлайн-покупок он в два раза меньше – 720 рублей. В аптеках чек онлайн-заказов вырос на 5%, до 1840 рублей, что в 2,1 раза больше офлайн-чека в 875 рублей. В общепите чек в онлайне вырос на 23%, до 1250 рублей, в офлайне составил 690 рублей.

"Средний чек на товары для дома снизился на 26%, до 8330 рублей, на строительные материалы – на 34%, до 12 340 рублей. Стоит отметить, что при офлайн покупках средний чек в разы ниже: на товары для дома – 2480 рублей, на строительные материалы – 1940 рублей. Таким образом, в офлайне в этих категориях россияне совершают более мелкие покупки", — заключили аналитики банка.