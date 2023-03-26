ХАРАРЕ, 26 мар — ПРАЙМ. В Зимбабве должен открыться ресторан русской кухни, так как русская культура популярна в стране, заявил в интервью РИА Новости замминистра информации, СМИ и телекоммуникаций Зимбабве Ник Мангвана. Россия списала задолженность для Африки на более чем 20 миллиардов долларов

"Мы задаемся вопросом: почему в Хараре еще нет ресторана русской кухни? Есть китайские, индийские, а русских нет. Но его должен открыть не зимбабвиец, а русский. Чтобы он был настоящим. Я бы стал инвестором такого проекта", — сказал он.

Мангвана отметил, что гастрономия является важным инструментом "мягкой силы".

"В ЮАР мода на колбаски пришла из Германии. Я не знаю, почему у нас сосиски называются российскими, но это действительно так", — добавил он.

Также он рассказал, что в ресторанах Зимбабве подают котлеты по-киевски.