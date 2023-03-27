МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Продажи духов в России в 2022 году выросли почти на 28% по сравнению с предшествующим годом, до 85,57 миллиона единиц, при этом объем введенной в оборот продукции сократился — почти на 31%, следует из материалов оператора системы маркировки "Честный знак" — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), с которыми ознакомилось РИА Новости. Продажи духов с феромонами в России выросли в 2,3 раза за год

Так, общие продажи парфюмерной продукции в 2022 году составили 85,57 миллиона единиц, что на 27,7% больше, чем в 2021 году, когда этот показатель составлял 67 миллионов штук.

"Вывод из оборота парфюмерной продукции в четвертом квартале 2022 года составил 31,8 миллиона единиц товара, что на 12,5% меньше аналогичного периода в прошлом году. Всего за 2022 год конечными потребителями было приобретено 85,5 миллиона единиц товара", — говорится в "Обзоре по товарной категории парфюм", подготовленным ЦРПТ совместно с Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК) при Минпромторге.

Отмечается, что в прошлом году доминировали продажи в торговых точках (74%), однако за год увеличился и объем дистанционной реализации парфюма, его доля составила 10%. При этом наибольшее число единиц парфюмерной продукции на 1000 человек населения в четвертом квартале 2022 года было продано в Центральном Федеральном округе (373,52 единицы товара). Такая же ситуация наблюдалась и в третьем квартале. Такой высокий объем продаж во многом произошел из-за Москвы и Московской области. А наименьшая величина продаж пришлась на Северо-Кавказский федеральный округ.

"Объем введенных в оборот в 2022 году товарных ресурсов составил 116,709 миллиона единиц продукции, что почти на 31% меньше объема введенных в оборот товаров за 2021. Наиболее значимый источник формирования предложения на внутреннем рынке – собственное производство РФ (58%)", — добавляется в материалах. Однако ввоз из-за пределов России составил 47,4 миллиона единиц продукции, где почти 91% пришелся на страны, не входящие в ЕАЭС.

"Ввоз импортной парфюмерной продукции начал расти во второй половине года после спада в марте – июне, когда импорт сократился практически в 2 раза относительно начала года", — подчеркивается в обзоре.