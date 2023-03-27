С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — ПРАЙМ. Новый владелец бывшего завода IKEA в Новгородской области намерен перезапустить "полноценное производство" за 2-3 месяца, рабочие места будут сохранены минимум на год, сообщила компания "Инвест Плюс", чей бенефициар и совладелец компании "Слотекс" Вадим Осипов стал новым собственником фабрики. IKEA завершила продажу трех заводов в России

"Новый собственник гарантирует сохранение численности и условий труда для сотрудников ООО "Икеа Индастри Новгород" по меньшей мере в течение года. Полноценное производство на новгородской площадке панируется перезапустить в ближайшие 2-3 месяца", — говорится в сообщении.

ООО "Икеа Индастри Новгород" – самая крупная производственная площадка, принадлежавшая компании IKEA в России. Предприятие состоит из завода по производству ламинированных древесно-стружечных плит (ЛДСП) и фабрики корпусной мебели. Производственная мощность завода по выпуску ЛДСП составляет более 500 тысяч кубометров шлифованной ДСП, фабрики корпусной мебели – более 7 миллионов корпусов шкафов и кухонной мебели в год.

Бенефициаром SPV-компании "Инвест Плюс" является генеральный директор и совладелец группы компаний "Слотекс" Вадим Осипов. На прошлой неделе он подтвердил завершение сделки по приобретению бывшего завода IKEA в Новгородской области. Россияне стали чаще совершать онлайн-покупки

О закрытии аналогичной сделки по покупке заводов IKEA в Ленинградской и Кировской областях также сообщала компания "Лузалес" из республики Коми.

Ранее замминистр промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова сообщал, что правительственная комиссия 15 февраля одобрила продажу трех заводов IKEA в России. По его словам, покупателями стали два крупных отечественных производителя — компания "Слотекс" (специализация — кухонные столешницы и фасады) и изготовитель пиломатериалов "Лузалес".

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 субъектах РФ 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте прошлого года компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне — что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения персонала в России и продаст местные фабрики.