МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Сотрудники супермаркетов могут прибегать к разным ухищрениям, чтобы обращать внимание покупателей на определенные товары, рассказал в эфире радио Sputnik сопредседатель общественной организации "Национальный союз защиты прав потребителей" Алексей Егармин. Россиян научили, как ходить в магазин, чтобы меньше тратить

По его словам, речь может идти о продукции с не самым выгодным для покупателя соотношением цены и качества.

"Когда посетитель заходит в магазин, ему стараются на уровне его взгляда, на полках, которые заметнее всего, предложить самый выгодный для магазина товар. То есть, как правило, дорогой для покупателя. Это старый маркетинговый прием", – сказал Егармин.

Товары, которые необходимо продать быстрее, например, с истекающим сроком годности, тоже выкладываются на удобно расположенные полки, добавил эксперт.

"Производители и поставщики часто приплачивают магазинам, чтобы товар, который надо продать побыстрее, подсовывали потребителю буквально под нос. Магазины часто пользуются этой стратегией. Товары с истекающим сроком реализации тоже кладут на полки, которые видны сразу. Чтобы за ними не надо было тянуться", – рассказал Егармин.

Он считает, что продукция, которая действительно может представлять интерес для покупателя, обычно находится в менее доступных местах.

"Лайфхак для посетителей магазина – обращать внимание на полки, которые находятся внизу или наверху. Такие полки иногда называют "мертвыми", потому что товар там продается хуже. Кому-то не хватает роста дотянуться, кому-то – лень нагибаться. Однако на этих полках, как правило, представлена продукция такого же качества, как и на других, а иногда даже лучше и по более низкой цене. Товар, который находится в менее удобном месте, обычно более выгоден покупателю, чем продавцу", – подчеркнул эксперт.