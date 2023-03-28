МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник утром растут на общем оптимизме по поводу здоровья банковского сектора, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Credit Suisse ждет слияния с UBS до конца года

По состоянию на 11.03 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,41%, до 7 502,66 пункта, французский CAC 40 на 0,51%, до 7 114,35 пункта, немецкий DAX — на 0,43%, до 15 190,15 пункта.

Оптимизм инвесторов и готовность вкладываться в рисковые активы вызваны ослаблением страхов относительно возможного банковского кризиса. Приобретение банком First-Citizens депозитов и кредитов обанкротившегося Silicon Valley Bank в США несколько сняло напряжение с рынков и, с учетом отсутствия крупных новостей на минувших выходных, дало инвесторам надежду, что самая тяжелая часть разразившихся в марте банковских потрясений осталась позади.

Помимо прочего, швейцарский банк Credit Suisse (CS) в своём письме клиентам заявил, что его слияние с UBS будет завершено к концу текущего года, и в его деятельности ничего не изменится. Ранее центробанк Швейцарии сообщил, что крупнейший банк Швейцарии UBS приобретает оказавшуюся в кризисной ситуации кредитную организацию Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). А эта кризисная ситуация была во многом вызвана опасениями негативного влияния от ситуации в США. "Заплатят другие". Почему США не боятся огромного долга

"Опасения по поводу банковских кризисов быстро смещаются в сторону зеркала заднего вида", — сказал агентству Bloomberg глава отдела Liberum Capital Йоахим Клемент (Joachim Klement). Аналитик также добавил, что "ожидает восстановления на рынках акций, которое продлится несколько месяцев".

"Дальше основное внимание будет уделяться тому, насколько ужесточение условий кредитования приведет к снижению темпов экономического роста", — заключил он.