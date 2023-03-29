Минпромторг предложил эксперимент по маркировке безалкогольных напитков
Минпромторг предложил с 15 мая провести эксперимент по маркировке безалкогольных напитков
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Минпромторг России предлагает провести эксперимент по маркировке безалкогольных напитков с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.
"Провести с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов безалкогольных напитков, в том числе с соком, и соков", — говорится в сообщении.
Отмечается, что приоритетной целью проекта постановления является определение и согласование состава сведений о товаре, позволяющего однозначно идентифицировать товарную единицу безалкогольных напитков.