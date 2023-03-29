МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Минпромторг России предлагает провести эксперимент по маркировке безалкогольных напитков с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном интернет-портале правовых актов. В России вводится обязательная маркировка пива

"Провести с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов безалкогольных напитков, в том числе ‎с соком, и соков", — говорится в сообщении.

Отмечается, что приоритетной целью проекта постановления является определение и согласование состава сведений о товаре, позволяющего однозначно идентифицировать товарную единицу безалкогольных напитков.