МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Доля нелегального оборота соков и сахаросодержащих напитков в России превышает 12%, при этом за последний год количество фальсификата и контрафакта значительно увеличилось, свидетельствуют данные Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), с которыми ознакомилось РИА Новости. Минпромторг предложил эксперимент по маркировке безалкогольных напитков

"По данным исследований Высшей школы экономики, за последний год доля фальсификата и контрафакта на рынке соков и сладких вод выросла на одну пятую и на сегодняшний день составляет более 12%. Причины — уход с рынка крупных транснациональных игроков, развитие параллельного импорта", — приводятся в материалах слова руководителя Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марселя Салихова.

По его словам, на фоне введения акциза на газировки эта доля будет продолжать расти ускоренными темпами.

Ранее в среду Минпромторг предложил провести в России с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года эксперимент по маркировке безалкогольных напитков. Названы напитки, которые заменили колу в России

В НИУ ВШЭ уверены, что маркировка в этой категории принесет бизнесу более 13 миллиардов рублей в год за счет сокращения нелегального оборота, а бюджет РФ будет ежегодно получать 6,8 миллиарда рублей дополнительно.

"Благодаря маркировке продажи нелегальной продукции сократятся на как минимум 70%, что обеспечит увеличение чистой прибыли производителей безалкогольных напитков на 8,6 миллиарда рублей в год, производителей соков – на 4,5 миллиарда рублей. Доходы бюджета могут вырасти на 4,3 миллиарда рублей год для рынка безалкогольных напитков и 2,5 миллиарда рублей для рынка соков", — добавил Салихов.