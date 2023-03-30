МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Спрос на бытовые и хозяйственные услуги (химчистка, ремонт и пошив одежды, клининг) на платформе "Авито Услуги" в России в феврале 2023 года вырос на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в компании. В России резко вырос спрос на услуги по ремонту

"Согласно аналитическим данным "Авито Услуг", в феврале этого года спрос на бытовые и хозяйственные услуги по всей стране вырос на 79% по сравнению с показателями прошлого года", — говорится в исследовании. При этом количество предложений от мастеров возросло на 30%.

Так, россияне в феврале этого года стали почти вдвое чаще пользоваться услугами химчистки по сравнению с показателями прошлого года. Количество предложений в сфере за этот же период возросло сразу на 23%. Средняя цена за услугу по России составила 350 рублей.

Кроме того, на 74% вырос спрос на мастеров по ремонту и пошиву одежды. Согласно данным платформы, количество объявлений от исполнителей за этот же период увеличилось на 29%. Средняя цена за одну услугу по стране составила 200 рублей.

В феврале спрос на услуги по клинингу также вырос по сравнению с февралем прошлого года — на 37%, в то время как объявлений от специалистов стало больше на 34%. Средняя цена за одну услугу по стране составила 750 рублей.

По данным исследования, наибольшая динамика роста спроса была отмечена именно на услуги профессиональной чистки ковров (+91%) и на чистку мягкой мебели (+91%). В топ популярных запросов также вошли: уборка после ремонта (+57%), генеральная уборка (+24%) и вывоз мусора (+24%).