МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Сеть ресторанов "Вкусно — и точка" представила в марте несколько новых продуктов, в частности — две версии мороженого "Айс Де Люкс" (аналог "Макфлурри"), скоро эти новинки будут доступны в предприятиях по всей стране, рассказали журналистам в пресс-службе компании. СМИ: в одном из любимых блюд россиян нашли кишечную палочку

"Меню "Вкусно — и точка" продолжает пополняться новинками. В марте компания представила несколько новых продуктов, которые совсем скоро будут доступны в предприятиях по всей стране. Так, в основном меню появилась обновленная версия бургера "Биг Спешиал" — "Биг Спешиал Ростбиф", а в меню завтраков — "Сырный ролл" и "Сырный Фреш Маффин". Расширилось и меню десертов: компания ввела долгожданные версии мороженого "Айс Де Люкс" — шоколадное и шоколадно-клубничное, а также "Творожники", — рассказали в компании.

Там отметили, что с момента перезапуска сети гости "Вкусно — и точка" по всей стране приобрели более 5 миллионов порций "Айс Де Люкс". Лидерами среди городов по количеству продаж стали Москва, Санкт-Петербург и Казань. Следом идут Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Самара. Больше всего мороженое покупают на вынос, включая автораздачу – 47% продаж приходится на этот канал. В компании отмечают, что наибольшим спросом "Айс Де Люкс" пользуется в вечернее время, с 18 до 21 часов, а самым популярным днем для его заказа является суббота.

Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка". Компания возобновила работу предприятий по всей стране: на данный момент открыты уже более 850 точек сети в 63 субъектах.