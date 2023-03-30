МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Россия в 2022 году сократила экспорт мороженого — почти в два раза, до 15 тысяч тонн, основной вклад в такое резкое снижение внесло решение Unilever приостановить экспорт своей продукции из РФ, сообщил генеральный директор консалтинговой компании Streda Consulting Алексей Груздев. Во "Вкусно — и точка" появятся новые вкусы мороженого

"По экспорту мороженого в 2021 году мы вышли на пиковые объемы, поставив 33 тысячи тонн, но в 2022 году экспорт рухнул в 2 раза, до 15 тысяч тонн, и основным драйвером здесь были объемы Unilever", — сообщил Груздев в ходе презентации рейтинга крупнейших производителей мороженого РФ.

В марте прошлого года Unilever заявила о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее, а также о прекращении инвестиций в страну и расходов на СМИ и рекламу.

"Из 15 тысяч потерянных порядка 10 тысяч тонн пришлось на США, Канаду и Евросоюз, 2 тысячи — на Украину: частично – прекращение поставок, частично – новые территории, которые теперь не считаются экспортными, порядка 3 тысяч — на Казахстан", — пояснил Груздев. Что касается остальных экспортных направлений, продолжил он, то поставки в Африку просели не очень заметно (минус 0,4 тысячи тонн), как и в Китай (минус 0,7 тысячи тонн). Топ-20 производителей мороженого в 2022 году увеличили свою долю на рынке

Между тем несмотря на то, что больше всего на сокращение повлияло решение Unilever, компании все равно удалось остаться лидером по экспорту из РФ по итогам года: по словам Груздева, для этого оказалось достаточно объемов, вывезенных в первом квартале.

"Общая просадка экспорта мороженого на самом деле не превышает 2,5 тысячи тонн — если не брать в расчет санкционные рестрикции и падение экспорта на Украину, то падение на самом деле не такое катастрофическое, как кажется на первый взгляд. Большинство компаний, которые работали на экспорте, продолжили поставки в 2022 году, а приостановили экспорт всего одна-две", — заметил Груздев.