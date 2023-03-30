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2023
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Россиян призвали оставить яйца в рационе
Потребрынок
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Россиянам не следует убирать яйца из рациона, как МСТ с логотипа, это полезный продукт, заявили в Роспотребнадзоре. Ранее компания МТС сообщила, что планирует в течение нескольких... ПРАЙМ, 30.03.2023
потребрынок, бизнес, новости, роспотребнадзор, яйца, мтс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Россиянам не следует убирать яйца из рациона, как МСТ с логотипа, это полезный продукт, заявили в Роспотребнадзоре.
Ранее компания МТС сообщила, что планирует в течение нескольких лет заменить оформление товаров и вывесок.
"Сегодня только и разговоров, что о куриных яйцах. И если из логотипа яйцо можно выкинуть, то из рациона — ни в коем случае", — отметили представители ведомства в телеграм.
Роспотребнадзор подчеркнул, что яйца являются ценным продуктом. Однако, они требуют обработки, добавили там.
Ведомство рекомендовало варить яйца 10-15 минут, а про приготовлении яичницы и омлета обжаривать с двух сторон, хранить их только в холодильнике.