МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Россиянам не следует убирать яйца из рациона, как МСТ с логотипа, это полезный продукт, заявили в Роспотребнадзоре. МТС проведет кардинальный ребрендинг

Ранее компания МТС сообщила, что планирует в течение нескольких лет заменить оформление товаров и вывесок.

"Сегодня только и разговоров, что о куриных яйцах. И если из логотипа яйцо можно выкинуть, то из рациона — ни в коем случае", — отметили представители ведомства в телеграм.

Роспотребнадзор подчеркнул, что яйца являются ценным продуктом. Однако, они требуют обработки, добавили там.

Ведомство рекомендовало варить яйца 10-15 минут, а про приготовлении яичницы и омлета обжаривать с двух сторон, хранить их только в холодильнике.