МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российский футбольный союз поддержит возвращение пива на стадионы при соответствующем решении правительства, заявил президент РФС Александр Дюков. В России вводится обязательная маркировка пива

"Если завтра правительство решит вернуть, мы выступим за. Мы об этом говорили неоднократно", — сказал он.

Дюков добавил, что не каждый болельщик поддержит эту идею.

Правительство Москвы в мае 2022 года разрешило до 31 декабря продавать алкоголь крепостью до 16,5 процента в музеях, спортивных объектах и концертных залах. При этом, на стадионах страны с 2005 года продажа пива запрещена.