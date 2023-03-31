МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Во второй половине марта в России замедлились продажи смартфонов, планшетов, носимой электроники и других гаджетов, в результате чего у импортеров затоварились склады, сообщают "Известия", ссылаясь на источники в розничных сетях и среди дистрибуторов. Продажи духов в России за год выросли почти на 28 процентов

Падение продаж, как считают источники издания, составило около 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем девайсы от Apple и Samsung, как утверждается, раскупаются достаточно быстро, а залеживаются главным образом китайская техника производителей второго эшелона или неизвестных брендов.

Глава TelecomDaily Денис Кусков, комментируя "Известиям" ситуацию, отметил: "Российский рынок электроники действительно затоварен: в 2022-м ее сначала в период ажиотажа покупали те, кто мог себе это позволить по завышенным ценам, потом те, кто после их снижения приобретал гаджеты по более приемлемой стоимости, а потом наступили Новый год, 23 февраля и 8 марта. Не удивительно, что после всего этого интерес снизился — потребности населения в таких устройствах не безграничны".

При этом он допустил, что в сложившейся ситуации импортеры могли переоценить спрос.