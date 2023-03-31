МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин ("Новые люди") обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой разрешить индивидуальным предпринимателям дистанционную продажу лекарств, копия обращения имеется в распоряжении РИА Новости. Мурашко заверил, что глобального дефицита лекарств в России нет

Как указывает депутат, в его адрес поступают обращения, связанные с запретом для индивидуальных предпринимателей (ИП), имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, осуществлять розничную торговлю лекарствами дистанционно.

"Предоставление возможности дистанционной продажи лекарственных средств ИП, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность, позволит повысить доступность лекарственных средств для всех категорий граждан", — указывает Демин.

Сегодня, напомнил депутат, дистанционная торговля нерецептурными лекарствами разрешена только аптечным организациям, имеющим лицензию на фармдеятельность и соответствующее разрешение Росздравнадзора.

Однако, добавляет парламентарий, лицензионные требования для фармдеятельности в отношении ИП и организаций "по существу не отличаются".

"ИП выполняют те же требования для получения лицензий на осуществления фармацевтической деятельности, что и остальные участники фармацевтического рынка", — указал он.

По его словам, запрет может сказаться на обеспечении лекарствами граждан, проживающих в труднодоступных и малонаселенных регионах России, где не всегда представлены крупные аптечные сети.

Кроме того, Демин просит Минздрав пересмотреть положения постановления, которым устанавливается, что ИП "не могут лицензировать больше одной аптеки". По его словам, это "вызывает опасение у предпринимателей, которые десятилетиями владеют сетью аптек из двух-трех точек и более".

Парламентарий просит Минздрав выразить свою позицию и рассмотреть возможность снятия ограничений.