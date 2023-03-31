МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Самым популярным у россиян супом для заказа онлайн за последние полгода стал борщ с капустой и говядиной, при этом востребована также была мясная солянка, свидетельствуют данные сервиса экспресс-доставки "Самокат", с которыми ознакомилось РИА Новости. Россияне стали чаще совершать онлайн-покупки

"Самокат проанализировал, какие супы пользовались наибольшей популярностью за последние полгода у пользователей сервиса… В топ популярных супов вошли борщ со свежей капустой и говядиной, куриный суп с вермишелью, гороховый суп с копчёностями, мясная солянка", — говорится в исследовании.

При этом самой популярной категорией оказалась "Супы с птицей" — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост заказов по ней составил 116%.

В "Cамокате" также отметили, что предпочтения покупателей меняются от региона к региону. Так, супы с птицей чаще заказывали в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Томске, Кемерове и Барнауле. Супы с мясом пользовались спросом в Нижнем Новгороде, Самаре, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Волгограде и Саратове. А в Екатеринбурге жители предпочитали супы-пюре.