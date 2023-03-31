МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Клиенты "Почта банка" за три месяца этого года увеличили расходы на онлайн-подписки на 50%, потратив на них 57 миллионов рублей, при этом средний чек, напротив, немного снизился и составил 300 рублей, говорится в исследовании кредитной организации, которое есть в распоряжении РИА Новости. Сервис доставки назвал самый популярный суп у россиян для заказа онлайн

"С начала года россияне увеличили траты на онлайн-подписки на 50%. С января по март этого года расходы на различные онлайн-сервисы (онлайн-кинотеатры, стриминговые музыкальные и игровые платформы, электронные книги) по картам "Почта банка" составили 57 миллионов рублей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года", — сказано в сообщении.

Средний чек онлайн-подписки чуть снизился и составил 300 рублей, добавили в банке.

Больше всего денег на онлайн-подписки тратят жители Москвы (5,5 миллионов рублей с начала года), Московской области (4,9 миллиона рублей), Санкт-Петербурга (3,7 миллиона рублей), Свердловской области (1,8 миллиона рублей) и Краснодарского края (1,7 миллиона рублей), выяснили в кредитной организации.

По мнению экспертов банка, рост трат на подписные сервисы обеспечили музыкальные и игровые платформы, электронные книги, услуги экосистем, в то время как расходы на онлайн-кинотеатры, наоборот, с начала года упали на 25%.

Ранее в марте Банк России рекомендовал кредитным организациям обеспечить возможность для клиентов отказываться от платных подписок на сторонние сервисы прямо в банковском приложении.