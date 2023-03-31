МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Около трети россиян отметили заметное подорожание некоторых продуктов за последний месяц. Об этом свидетельствуют результаты еженедельного опроса ФОМ, проведенного среди 1,5 тысячи респондентов в 53 регионах. Минфин исключил рост цен на пиво в России

Согласно материалам, 35% опрошенных пожаловались на возросшую стоимость мяса и птицы. При этом неделей ранее о подорожании этих товаров заявили 32%.

Еще 31%т заметили рост цен на молочную продукцию, 28% – на рыбу и морепродукты, 23% – на хлеб и выпечку.

О росте цен на хозяйственные товары и средства личной гигиены заявили 15% россиян. Россиянам рассказали об уловках сотрудников супермаркетов

Среди непродовольственных товаров самое большое внимание привлекли цены на одежду и обувь – 23% респондентов столкнулись с их подорожанием.

Еще 32% указали на рост стоимости лекарств, 20% – строительных материалов, 18% – бензина, 17 – электроники и бытовой техники.

Кроме того, опрошенные сообщили о росте цен на транспорт, медицинские и бытовые услуги.