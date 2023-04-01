МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Сезон открытых летних веранд в Москве продлится до 1 ноября, в настоящее время в схему включено почти 3,5 тысячи сезонных кафе, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Россияне стали чаще заказывать в ресторанах крепкий алкоголь

"Сезон работы летних веранд в столице начинается в эту субботу — 1 апреля. Он продлится до 1 ноября. В настоящее время в схему размещения включено 3476 сезонных кафе, которые находятся при стационарных предприятиях общественного питания", — сказал Немерюк, чьи слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.

В сообщении отмечается, что некоторые предприятия общественного питания получили возможность оставить сезонные площадки и не демонтировать их зимой. Это было сделано по просьбе рестораторов, чтобы снизить финансовую нагрузку на отрасль. Всего были сохранены конструкции 346 летних кафе, расположенных преимущественно в городских парках.

Уточняется, что на сегодня в схему размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания включены 34 объекта в парках, 37 — на территории ВДНХ, на территории спорткомплекса "Лужники" — 11, на особо охраняемых территориях — три. Собянин раскрыл объем инвестиций в экономику Москвы

"Кроме того, в городе разрешена работа компактных кафе. Такой формат сезонных кафе позволил увеличить их количество (преимущественно в ЦАО) для комфортного времяпрепровождения горожан и гостей столицы", — говорится в сообщении.

В сообщении добавляется, что, по данным единой городской автоматизированной системы информационного обеспечения и аналитики потребительского рынка, сегодня в Москве насчитывается 21 106 стационарных предприятий общественного питания на 857 147 посадочных мест. Среди них 18 466 предприятий общедоступной сети на 552 558 посадочных мест, закрытой сети — 2640 объектов на 304 589 посадочных мест.