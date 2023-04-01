МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Основная масса летних кафе в Москве начнет работать ближе к началу мая, раньше будут открываться в основном те летние веранды, в которых продумано утепление, рассказал РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. В Москве открыли сезон летних веранд кафе и ресторанов

В Москве сезон работы летних кафе откроется 1 апреля, сообщалось в середине марта на портале мэра столицы. Монтаж и обустройство веранд владельцы некоторых стационарных предприятий общественного питания начали уже с 15 марта.

"Первого апреля какие-то летники начнут открываться, но их будет немного. В основном это те, в которых продумано утепление. Но в Москве таких немного. Большинство все же будет открываться к 1 мая, когда будет уже тепло. А сейчас в них холодно, персонал будет заболевать, да и люди там особо сидеть не будут. Поэтому в летниках в начале апреля особого смысла нет. Бума летних кафе мы в этом месяце не ждем. Но вот к 9 мая, думаю, откроются практически все", — сказал Миронов.

Омбудсмен уточнил, что количество летних кафе в этом году будет примерно на том же уровне, что и в предыдущие годы.

По данным руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, в настоящее время городская схема размещения насчитывает 3328 летних кафе.