МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Флагманский магазин российского ритейлера Gloria Jeans открылся в Москве на Тверской улице, где ранее располагался трехэтажный H&M, убедился корреспондент РИА Новости. Финский производитель детской одежды Reima продал активы в России

В начале марта стало известно, что компания выиграла тендер на открытие, несмотря на "огромную конкуренцию". Также уточнялось, что это был крупнейший магазин шведского ритейлера в России площадью около 4,7 тысячи метров.

В конце декабря Gloria Jeans сообщилa, что открывает несколько своих новых магазинов на площадях, которые ранее занимала сеть H&M. Председатель совета директоров компании Владимир Мельников позже подчёркивал, что уже в первые дни работы точки показали результаты выше ожиданий.

Gloria Jeans — вертикально интегрированный ритейлер, продающий одежду. По состоянию на 31 декабря включает в себя 675 магазинов более чем в 300 городах России. Выручка компании по итогам 2022 года составила 70 миллиардов рублей, увеличившись на 15%. При этом ранее ритейлер заявлял, что средняя площадь магазинов до недавнего времени составляла около 800 квадратных метров, в 2022 году этот показатель вырос в 1,5 раза — до 1200 квадратных метров, а в 2023 — уже до 1500 квадратных метров.

H&M объявила об уходе с российского рынка, на котором работала с 2009 года, в середине июля. Компания на время возобновила работу магазинов всех своих брендов для продажи стоков. Последним рабочим днем флагманского магазина на Тверской стало 30 ноября.