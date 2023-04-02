МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Пасхальная корзина на Украине подорожала на 23% по сравнению с прошлым годом, сообщает министерство финансов Украины. Украина сумела всерьез разозлить Европу, утверждает Le Figaro

"Цена пасхальной корзины выросла на 23% по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году ее стоимость составляла 972 гривны (26 долларов), то в этом не менее 1202 гривны (32,5 доллара)", — приводит данные минфина журналист телеканала "Рада".

По данным заместителя главы всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, цены в стране растут стабильно каждый месяц, в особенности на мясные и молочные продукты, до праздника Пасхи ожидается рост еще до 7%.

"Каждый месяц мы фиксируем рост цен. Мы, к сожалению, наблюдаем дальнейший рост цен на продукты, на мясо, молоко, овощи, также может еще подорожать на 5-7% перед Пасхой. При этом мы наблюдаем, что рост цен значительно выше платежеспособности украинцев", — подчеркнул Марчук.

Пасха (Светлое Христово Воскресение) — один из древнейших христианских праздников, который символизирует победу жизни над смертью, это главное событие церковного года. Это переходящий праздник, он отмечается каждый год в разное время, в этом году он приходится на 16 апреля.