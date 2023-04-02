МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Спрос россиян на инвентарь для уборки в первый весенний месяц вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом больше всего интерес увеличился в Новосибирске, Волгограде и Казани, следует из имеющегося у РИА Новости анализа онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", проведенного на основе спроса на площадке. Россияне стали гораздо активнее бронировать туры на майские праздники

"Онлайн-гипермаркет… "ВсеИнструменты.ру" проанализировал спрос на продукцию из категории клинингового оборудования и товаров для уборки в марте 2023 года и сравнил эти данные с аналогичным периодом прошлого года… На 51% в России вырос спрос на уборочный инвентарь", — говорится в исследовании.

Отмечается, что жители Новосибирска увеличили покупки данных товаров на 157%, Волгограда — на 120%, Казани — на 115%, Омска — на 113%. Также популярность этой продукции выросла в Нижнем Новгороде (+104%), Москве (+92%), Екатеринбурге (+90%), Челябинске (+75%), Самаре (+64%).

При этом продажи моющих и чистящих средств по стране выросли на 31%. Самый интенсивный рост спроса выявлен в Перми, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Воронеже, Челябинске и Москве. Доля заемщиков с двумя и более кредитами в России превысила 50 процентов

Также зафиксирован рост спроса на тряпки и салфетки (+78%), емкости для мусора (+76%), парогенераторы (+49%). В целом в топ товаров для весенней уборки вошли щетки, швабры, мусорные контейнеры, пылесосы, средства для прочистки канализации и труб, отпариватели, губки и салфетки, антинакипин, техническая соль, а также антискотч и мойки высокого давления.

"Клининговое оборудование (общая категория, куда входит уборочный инвентарь — ред.) в марте 2023 года россияне покупали чаще на 43%. Среди регионов наибольший рост спроса зафиксирован в Новосибирске (+90%), Нижнем Новгороде (+78%), Екатеринбурге (+70%), Волгограде (+65%), Москве (+59%), а также Перми (+56%). Кроме этого, продажи увеличились в Омске (+32%), Челябинске (+31%), Казани (+13%)", — добавляется в исследовании.