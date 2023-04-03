МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит усилить контроль за производством и оборотом пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в России, предусматривающий создание реестра производителей такой продукции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В России вступил в силу ГОСТ для алкозамков

Реестр будет вести Росалкогольрегулирование в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).

А порог допустимой максимальной производственной мощности для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, при котором не требуется оснащение счетчиками измерения и учета объема выпуска, с 1 сентября 2024 года снижается с 300 тысяч до 100 тысяч декалитров в год. При этом для производителей с допустимой мощностью оборудования не более 100 тысяч декалитров в год предусмотрен упрощенный порядок включения в реестр – на основании сведений, содержащихся в заявлении о включении в него.

В реестр автоматически будут включаться производители, имеющие на 31 августа 2023 года решение о допустимости использования основного технологического оборудования мощностью не более 300 тысяч декалитров в год без оснащения автоматическими приборами учета, или имеющие основное технологическое оборудование, оснащенное такими счетчиками. Причем с 1 февраля 2024 года по 31 мая 2025 года планируется проведение выездной оценки соответствия производителей, автоматически включенных в реестр, обязательным требованиям. В России началась обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков

Закон также предусматривает, что пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха подлежат обязательной маркировке. При этом определяется перечень информации, на основании которой в ЕГАИС будет осуществляться учет объема производства и (или) оборота такой продукции. С 15 января 2024 года отменяется декларирование объемов розничной продажи пивоваренной продукции. Учет будет осуществляться в ЕГАИС на основании информации из государственной информационной системы маркировки товаров, куда будет направляться информация при продаже этой продукции в розницу.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок.

Инициатор принятия закона, депутат от "Единой России" Ильдар Гильмутдинов, ранее обращал внимание, что на пивоваренном рынке появляются организации, подключенные к системе ЕГАИС, но по факту не производящие продукцию. По его словам, это "однодневки", через которые вводится в оборот пивоваренная продукция, выпущенная "неизвестными производителями по неизвестным адресам производства".