МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Крупнейшая в мире розничная торговая сеть, американская Walmart, планирует сократить более 2 тысяч рабочих мест, сообщает агентство Bloomberg. В Госдуме предложили сокращать рабочее время "эволюционным" путем

"Сокращение рабочих мест в пяти центрах электронной коммерции Walmart Inc. в США затронет более 2 тысяч позиций", — передаёт агентство со ссылкой на нормативные документы.

Сокращение включает в себя более 1 тысячи рабочих мест на складе в Форт-Уэрте (Техас), также почти 600 сотрудников в центре выполнения заказов в Пенсильвании, 400 — во Флориде и около 200 в Нью-Джерси. Кроме того, по данным агентства, еще одно сокращение планируется в Калифорнии.

При этом сотрудники, которых затронут эти меры, смогут найти другую должность в компании, утверждает агентство.

В феврале СМИ сообщали, что Walmart планирует закрыть три технологических центра в США. Речь шла об офисах, расположенных в Остине (штат Техас), Карлсбаде (Калифорния) и в Портланде (Орегон).

Walmart была основана в 1962 году. Штаб-квартира находится в городе Бентонвилле (штат Арканзас, США). Более чем в 10,5 тысячи магазинов компании, расположенных в 20 странах, работают примерно 2,1 миллиона человек.