МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Продажи фотоаппаратов моментальной печати в прошлом году упали в России на треть, до 93,7 тысячи единиц, при этом в основном влияние на это оказало "давление смартфонов", следует из данных оператора системы маркировки "Честный знак" — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Россиянам раскрыли, можно ли выгодно взять отпуск в майские праздники

"Моментальные фотоаппараты перестали пользоваться интересом… В 2022 году в России было продано 93,7 тысячи фотоаппаратов моментальной печати. Это на 33% меньше, чем в 2021 году, когда граждане страны приобрели 138,7 тысячи таких изделий", — говорится в сообщении.

При этом в денежном выражении продажи сократились на 14%, с 685 миллионов рублей в 2021 году, до 590 миллионов в 2022 году. А наиболее востребованными марками стали Fujifilm (её доля составила 91,4%), Kodak (4,5%), Lomography (1,4%), Polaroid (0,27%), Canon (0,18%).

"Падение спроса объясняется и давлением смартфонов на рынок фототехники. На сегодняшний день качество фотографий некоторых смартфонов может конкурировать с профессиональной техникой, не говоря уж о моментальных камерах", — считает заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов, слова которого также приводятся в сообщении.

Отмечается, что при этом лидерами по продажам такой фототехники в прошлом году стал Приморский край, где на тысячу человек пришлось 10,8 единицы продукции, затем Санкт-Петербург, Москва, Ленинградская, Московская и Магаданская области. Наименьшее количество продаж на тысячу человек зафиксировано в Коми, Рязанской и Калининградской областях.