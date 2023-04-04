МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает разрешить производителям этилового спирта и алкоголя в случае банкротства продавать остатки своей продукции для погашения задолженности, следует из материалов на сайте ведомства. В России вступил в силу ГОСТ для алкозамков

"Минфин России подготовил изменения в федеральный закон № 171-ФЗ, которые разрешат организациям, чьи лицензии аннулированы или действие их прекращено, в случае возбуждения производства по делу о банкротстве либо признания лицензиата несостоятельным, продажу имеющихся остатков этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а вырученные средства направлять на погашение задолженности перед государством и иными кредиторами", — сообщает министерство.

"При предоставлении права таким организациям реализовывать имеющиеся остатки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, могут быть выручены средства, которые, в свою очередь, могут быть использованы для погашения задолженности", — приводятся в материалах слова заместителя директора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка Минфина Александра Коробутова.

Кроме того, министерство предлагает разрешить производителям этилового спирта в течение двух месяцев с момента аннулирования или прекращения действия лицензии поставлять остатки продукции иной организации, имеющей лицензию на производство, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей пищевой или непищевой продукции.

"На сегодняшний день оставшийся по истечении двух месяцев этиловый спирт приобретает статус находящегося в незаконном обороте и подлежит уничтожению", — отмечает ведомство.