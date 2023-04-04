МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении требований к производителям этилового спирта и спиртных напитков. Минфин предложил способ оплаты долгов банкротов-производителей спиртного

Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Он разработан в целях повышения прозрачности деятельности таких производителей, качества их продукции и борьбы с ее нелегальным производством.

Так, требования к уставному капиталу организаций, обращающихся за лицензией на производство этилового спирта, повышаются до 100 миллионов с 10 миллионов рублей. При этом запрещается его оплата неденежными средствами и заемными средствами учредителей. А снижение стоимости чистых активов таких организаций ниже 100 миллионов рублей станет основанием для аннулирования лицензии в судебном порядке.

Одновременно устанавливаются требования к деловой репутации руководителей и членов органов управления организаций, которые обращаются за лицензией на производство, хранение и поставки этилового спирта или алкогольной продукции, относящейся к спиртным напиткам, или уже имеют такую лицензию.

В случае аннулирования лицензии на производство, хранение и поставки этилового спирта законопроект запрещает в течение пяти лет со дня принятия такого решения использовать основное технологическое оборудование, которое использовалось для такой деятельности. Также дополняется перечень оснований для отказа в выдаче лицензии. В этот перечень включаются наличие информации о намерении использовать такое оборудование до истечения пятилетнего срока, а также о возбужденном деле о банкротстве, процессе ликвидации или исключении из реестра юрлиц организации или лиц, входящих в одну группу с заявителем. Штрафы за курение и употребление спиртного на транспорте могут повысить

Основанием для приостановления или отказа в выдаче лицензии станет и выявление среди бенефициарных владельцев либо акционеров с долей участия более 10% лиц, которые не соответствуют требованиям деловой репутации; зарегистрированы в офшорных юрисдикциях; являются владельцами или акционерами организаций, у которых аннулирована лицензия на производство этилового спирта и с даты аннулирования прошло менее пяти лет.

Помимо этого, предусмотрена возможность добровольного объединения производителей этилового спирта в саморегулируемую организацию федерального уровня (должна объединять организации, имеющие не менее трех четвертей всех производственных мощностей).

В случае принятия предполагается поэтапное введение закона в силу. При этом его положения не будут распространяться на организации, производящие дистилляты (винный, виноградный, коньячный) и винодельческую продукцию, поскольку их деятельность регулируется законодательством о виноградарстве и виноделии.