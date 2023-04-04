МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Сингапурская компания Tat Hui Foods, производящая лапшу и другие продукты под брендом KOKA, отозвала из Суда по интеллектуальным правам свой иск, в котором просила досрочно прекратить правовую охрану в России одного из товарных знаков американской Coca-Cola Company – Coca-Cola Mixer. Названы напитки, которые заменили колу в России

Как следует из опубликованного определения суда, отказ от иска мотивирован тем, что ответчиком удовлетворены предъявленные к нему требования во внесудебном порядке. Иск, поступивший в декабре и оставленный без движения из-за процессуальных нарушений, так и не был принят к производству. СИП возвратил его сингапурской компании без рассмотрения по существу.

Истца бренд интересовал только для одного класса товаров, включающего, в частности, какао, сахар, рис, заменители кофе, муку и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, мед, дрожжи, соль, горчицу, уксус, приправы, пряности, пищевой лед. По мнению Tat Hui Foods, в этом классе ответчик его не использует.

По данным Роспатента, товарный знак Coca-Cola Company действует еще на два класса товаров, включающих пиво, минеральные и газированные воды, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы, а также алкогольные напитки. Зарегистрирован бренд был в 2008 году. Он представляет собой комбинированное обозначение, включающее, помимо словесных элементов Coca-Cola и Mixer, стилизованное изображение бутылки на красном фоне.

В начале марта Coca-Cola сообщила о приостановке деятельности в России из-за ситуации вокруг Украины, а затем в июне — о том, что остановит продажу и производство напитков в стране. Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании — Coca-Cola, Fanta и Sprite.

Лапша KOKA поставляется более чем в 40 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной Америки, Ближнего Востока и Европы, сообщает сайт сингапурской компании.