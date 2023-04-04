МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Функции контроля за качеством продуктов и соответствия их состава маркировке следует передать Минсельхозу, такое мнение высказал журналистам руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт по итогам коллегии ведомства. Смотри в оба: негласные правила покупки продуктов на рынке

"Думаю, что в этом отношении, как я говорил уже неоднократно, нужно, чтобы министерство сельского хозяйства отвечало в том числе за качество продуктов. А посредством электронной системы нам (Россельхознадзору — ред.) это ничего не стоит (проверить — ред.): зашла иваси, вышла сардина, тут же заблокировали, и перемещение остановилось. А так все это пока неэффективная система", — сказал Данкверт.

По его словам, это связано с тем, что технические условия, которые в свое время вводили для того, чтобы быстрее внедрять новые виды продукции, превратились в бесконтрольную систему. Кроме того, отметил он, Росстандарт не отвечает за то, что написано на маркировке — он просто регистрирует технические условия.

"Я могу сказать сегодня, что контроль государства именно за техническими условиями неэффективен, потому что никто не отвечает: Росстандарт регистрирует технические условия, за которые отвечаем сам производитель. Технические условия затрагивают технический стандарт, а соответствие этому стандарту должен проверить Роспотребнадзор — а он в стороне и не знает, что в это время что-то регистрирует Росстандарт", — заметил Данкверт.

В итоге получается ситуация, когда конечная продукция не соответствует заявленному сырью. "Мы отлично видим, что зашел один вид рыбы, а вышел совершенно другой. А почему — потому что это будет дороже: ведь если написано смесь рыбы, то это стоит дешевле, а если — сайра тихоокеанская, то дороже", — пояснил глава ведомства.

На такой контроль полномочия службы не распространяются, продолжил он, но претензии, почему продолжается движение сертификата, прокуратура предъявляет в ее адрес. "А потому что формально мы отвечаем за безопасность: вошла иваси — безопасна? Безопасна. Вышла сайра — безопасна? Безопасна. Поэтому это в первую очередь надо законодательно понимать", — подчеркнул Данкверт.