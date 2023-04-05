МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Крупный игрок рынка доставки PickPoint принял решение о прекращении работы в России, пишет "Коммерсант". В России активно растет спрос на услуги курьеров

В своем письме партнерам гендиректор PickPoint Надежда Романова сообщает, что решение связано с финансовыми сложностями. К снижению оборота привели уход западных ритейлеров, которые составляли основную часть клиентского портфеля PickPoint, а также невозможность финансирования со стороны западного инвестора

С 4 апреля PickPoint прекращает прием нового груза от юридических и физических лиц. Все недоставленные и невостребованные грузы будут возвращены клиентам PickPoint с 6 до 30 апреля.

Сеть самовывоза PickPoint насчитывает 6 тысяч постаматов и 4,5 тысячи пунктов выдачи заказов в 657 населенных пунктах страны. В 2021 году ООО "Сеть автоматизированных пунктов выдачи", управляющее сетью ПВЗ и постаматов, при выручке 3,5 миллиарда рублей получило убыток 234 миллиона рублей.

Сложности с клиентами и контрагентами у компании возникли еще в конце прошлого года. Так, с начала 2023 года к сети поданы иски более чем на 433 миллиона рублей.

Общая сумма требований по всем рассматриваемым к компании искам достигает почти 730 миллионов рублей, пишет издание.