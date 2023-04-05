МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Спрос на услуги мастеров красоты среди жителей России вырос в марте почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом увеличился интерес и к бытовым услугам, свидетельствуют данные ценового агрегатора Price.ru и "Авито Услуг" на основе активности на этих платформах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Названы наиболее прибыльные сферы для самозанятых

"По итогам 2022 года на "Авито Услугах" сразу на 53% вырос спрос на бьюти-специалистов. Объявлений от мастеров за год стало больше на 37%. Среди наиболее частых запросов — услуги парикмахеров (+39%), макияж (+54%), услуги по маникюру и педикюру (+53%). Тенденция продолжилась и в уже наступившем 2023 году. Так, в марте спрос на услуги мастеров красоты вырос на 97% по сравнению с мартом прошлого года", — говорится в совместном исследовании.

Отмечается, что также вырос спрос и на услуги косметологов. В топе — чистка лица (+8%), увеличение губ (+11%), фотоомоложение (+19%), лазерная шлифовка лица (+25%), аквапилинг (+22%), инъекционная мезотерапия лица (+149%), биоревитализация (+13%).

"По итогам марта этого года по всей стране на 81% вырос спрос на бытовые услуги… Объявлений от частных мастеров и компаний в этой сфере стало больше на 23%. Среди наиболее популярных услуг — уборка, спрос на которую в марте вырос на 68%, а предложений от мастеров и клининговых служб стало больше на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — добавляется в исследовании.

Россияне также чаще стали звать на дом помощников по чистке ковров (+121%) и мягкой мебели (+100%). Растет спрос и на уборку после ремонта (+92%), мойку окон (+235%) и вывоз мусора (+49%). Среди популярных бытовых услуг также ремонт и пошив одежды (+75%). Кроме того, увеличился спрос и на выгульщиков собак.