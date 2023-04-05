МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Информация о появлении в мае новых игрушек в детских наборах сети фастфуда "Вкусно — и точка" не является достоверной, согласно планам новинки появятся только летом и будут выглядеть иначе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Во "Вкусно — и точка" появятся новые вкусы мороженого

В соцсетях в среду появилась информация с фото и видео о том, что в конце мая в детских наборах — аналоге "Хэппи Мил" — во "Вкусно — и точка" появятся новые игрушки. Сообщалось, что игрушки в виде "пищалок" уже завезли в тестовом режиме в рестораны сети.

"Информация об игрушках для детских наборов Кидз Комбо, появившаяся сегодня в ряде Telegram-каналов, не является достоверной. "Вкусно — и точка" с особым вниманием и заботой относится к маленьким гостям. Мы понимаем, что они очень ждут появления игрушек в наших наборах. Как и сообщали ранее, мы запустим их летом, но это будут не те игрушки, которые изображены на данных фотографиях", — сообщили в компании.

Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка". Компания возобновила работу предприятий по всей стране: на данный момент открыты уже более 850 точек сети в 63 субъектах.