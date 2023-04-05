МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Цены на плодоовощную продукцию в России за неделю с 28 марта по 3 апреля выросли в среднем на 1,3%, больше всего, почти на 6%, на отчетной неделе подорожали огурцы, следует из данных Росстата. Дорогое удовольствие: почему взлетели цены на огурцы

"Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,3%", — сообщает Росстат. На прошлой неделе средний показатель тоже прибавил 1%, а до этого — снижался четыре недели подряд.

Огурцы резко подорожали — на 5,96% против роста на 2,35% неделей ранее. Цена на помидоры выросла на 0,68% (до этого — сильнее, на 1,38%), яблоки прибавили 0,55%, бананы — 0,54% (на предыдущей неделе яблоки подорожали на 0,51%, а бананы — на 1,42%).

В то же время цены на репчатый лук с 28 марта по 3 апреля снизились на 0,96% (на предыдущей неделе, с 21 по 27 марта, — выросли на 0,2%), на столовую свеклу – стали ниже на 0,83% (до этого — на 0,85%), картофель и морковь стали дешевле на 0,66% и на 0,34% (неделей ранее картофель подешевел на 0,75%, а морковь подорожала на 0,68%).

С начала года помидоры в РФ подорожали на 66,16%, морковь — на 25,1%, огурцы — на 15,58%, свекла прибавила 14,49%, еще меньше — картофель и капуста, плюс 6,16% и плюс 4,66% соответственно. А больше всего с начала года прибавил в цене репчатый лук — он подорожал на 73,45%.