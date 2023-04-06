МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Квота РФ на импорт томатов турецкого происхождения выбрана на 98%, обращений от турецкой стороны по ее пролонгации пока не было, сообщила журналистам первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Минсельхоз сообщил о планах иностранных зернотрейдеров продать активы в РФ

"У нас пока не было обращения по пролонгации… Будет обращение — можем пролонгировать, но тут вопрос спроса", — сообщила Лут. По ее словам, турецкие томаты сейчас являются нишевой группой — возможно, они немного дешевле отечественных, но предпочтения потребителей говорят в пользу отечественной продукции.

"Мы следим за индексом потребления, что людям нравится: все равно наши томаты нравятся больше. Есть другие томаты на рынке, но все равно наши томаты превалируют по предпочтениям. Поэтому мы верим и видим, что потребитель голосует за отечественный товар", — добавила она.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С 1 ноября 2017 года был отменен запрет на импорт томатов из Турции, а с 1 мая 2018 года Россия сняла ограничение количества компаний-экспортеров, оставив при этом общую квоту на поставки в размере 50 тысяч тонн в год.

После этого квота несколько раз увеличивалась, сейчас составляет 350 тысяч тонн в год: по словам Лут, на данный момент она уже выбрана на 98%. При этом первый замминистра напомнила, что РФ в год производит более 3 миллионов тонн собственных томатов.

Лут также сообщила, что не планируется вводить никаких ограничений по импорту овощей и картофеля, поскольку, несмотря на достаточный урожай, до конца сезона они не лежат, ведь хранилища достаточного объема еще в процессе строительства. "Поэтому в любом случае, для того, чтобы не остаться без продукции, мы все равно должны будем импортировать — с апреля начинаем импортировать", — сказала она.

"Если мы будем заниматься выведением сортов, которые обладают большей лёжкостью и при этом не портятся, остаются в нормальных потребительских характеристиках, тогда будем уходить в дополнительную потребность. Но пока мы живем в этом ключе и, конечно, никаких ограничений по импорту быть не может, потому что тогда мы остаемся без нужного объема продукции", — добавила Лут. Она напомнила, что в 2022 году РФ произвела 18,8 миллиона тонн картофеля и 13 миллионов тонн овощей.