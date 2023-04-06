МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Зарубежные розничные потребительские бренды, остановившие бизнес в России с началом СВО, потеряли в общей сложности около $2 миллиардов, передает "Коммерсант" со ссылкой на источники. Эксперт рассказал, какие бренды алкоголя не хотят уходить из России

Отмечается, что в целом на глобальный бизнес сетей это существенно не повлияло, поскольку продажи в России обеспечивали всего 3-5% общей выручки.

При этом общий объем потерь в виде недополученной прибыли зарубежных брендов, которые работают в непродовольственной рознице и объявили об уходе с рынка России, превысил $1,3-1,5 миллиарда.

Самые ощутимые потери понесли шведская H&M, испанская Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и др.) и IKEA. В сумме на их долю приходится более $1 миллиарда.

По словам бывшего топ-менеджера Merlion и бывшего вице-президента "Евросети" по безопасности Бориса Левина, зарубежные бренды потеряли российский рынок и уходят из страны "с сожалением".