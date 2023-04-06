МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Затраты россиян на покупку продуктов питания в месяц в основном составляют от 6 тысяч до 30 тысяч рублей, при этом более половины граждан считают, что за последний год качество их питания не изменилось, говорится в опубликованном в четверг совместном исследование НАФИ и Росконгресса. Россиянам посоветовали закупить несколько продуктов перед Пасхой

"Затраты россиян на покупку продуктов питания в месяц в основном составляют от 6 тысяч до 30 тысяч рублей. 82% россиян, выбирая продукты, ориентируются в первую очередь на цену. Для 88% при покупке продуктов важны скидки, акции", — говорится в материалах. Исследование включает обзор международных тенденций, проводилось среди жителей всех федеральных округов РФ старше 18 лет на исследовательской платформе НАФИ.

Сколько вы тратите на продукты в месяц?

При этом более половины жителей России удовлетворены как качеством собственного питания, так и количеством потребляемых продуктов и считают, что за последний год качество их питания не изменилось. Об ухудшении качества своего питания за последний год говорит пятая часть россиян (19%).

Самое популярное место для покупок продуктов – небольшой супермаркет, так сообщили 80% опрошенных. На втором месте – гипермаркеты (49%), основное преимущество которых, как правило- в широте ассортимента. При этом подавляющее большинство (90%) стараются покупать продукты питания знакомых марок, более половины (59%) скорее отдадут предпочтение вкусным продуктам, нежели полезным. "Практически половина россиян (46%) обращают внимание на маркировку "био", "эко" или "органик", но не придают ей особого значения" — отмечается в материалах. Мировые цены на продовольствие выросли в 2022 году на 18 процентов

В основном жители России едят или перекусывают 3–4 раза в день (66%). Почти половина россиян (49%) готовят еду дома практически ежедневно. При этом большинство опрошенных (61%) считают себя хорошо знакомыми с правилами питания, помогающими поддерживать здоровье организма. Недостаточной свою осведомленность о таких принципах находят почти треть опрошенных (32%): чаще всего это молодые люди 18–24 лет (38%), мужчины (39% против 27% среди женщин), представители рабочих специальностей (41%).

В материалах отмечается, что четверть участников исследования (25%) не соблюдают никаких ограничений, связанных с питанием. "Топ-5 самоограничений, которые все же стараются соблюдать россияне — отказ от потребления некачественных продуктов, газированных напитков и алкоголя, а также от поздних ужинов и жирной пищи", — пишут авторы.