МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Правительство России на заседании в пятницу обсудит проведение эксперимента по дистанционной продаже российского вина с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года, сообщает пресс-служба кабмина. Онлайн-торговля в России продолжит расти в 2023 году, заявил глава АКИТ

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проведении эксперимента по осуществлению розничной продажи вина, крепленого вина, игристого вина, произведенных из винограда, выращенного на территории Российской Федерации, с использованием специализированного сайта акционерного общества "Почта России" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"… Законопроектом предусматривается проведение эксперимента с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026 года", — говорится в сообщении.

Кабмин также рассмотрит законопроект-спутник, который вносит необходимые изменения в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

"Законопроект направлен на предоставление возможности проведения эксперимента по розничной продаже дистанционным способом вина, крепленого вина, игристого вина, произведенных из винограда, выращенного на территории Российской Федерации", — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе Минфина РИА Новости во вторник также подтвердили, что законопроекты о проведении эксперимента по розничной дистанционной продаже вина через сайт "Почты России" были одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности. "После одобрения правительством документы будут направлены на рассмотрение в Госдуму", — указывали в министерстве.

В ноябре газета "Известия" со ссылкой на законопроект правительства РФ сообщила, что эксперимент по онлайн-продаже отечественного вина могут запустить в Москве и области с ноября 2023 года. Согласно документу, спиртное можно будет купить на сайте "Почты России", причем компания начнет развозить продукцию лишь спустя 24 часа после подтверждения заказа. Тогда же компания сообщала РИА Новости, что готовится к запуску эксперимента по дистанционной продаже вина: определила зоны для хранения вина и подготовила оборудование для транспортировки в пилотные регионы.