МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Посещаемость торговых центров в Москве по итогам первого квартала 2023 снизилась на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а сумма среднего чека стала меньше на 15%, сообщил РИА Недвижимость руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. Стало известно, сколько потеряли бренды, ушедшие из России

По его словам, наиболее заметные всплески посещаемости в 2023 году были зафиксированы в праздничные периоды, в период с 20 по 26 февраля и накануне 8 марта, когда прирост трафика в торговых центрах по сравнению с 2022 годом доходил до 10%.

"Несмотря на это, посещаемость торговых центров Москвы площадью более тысячи квадратных метров по итогам первого квартала 2023 года оказалась на 7% ниже аналогичного периода прошлого года, а по сравнению с пандемийным 2021-м упала на 9%", — сказал Васильев.

Он пояснил, что такая тенденция объясняется тем, в начале марта прошлого года был отмечен всплеск потребительской активности населения, на фоне роста цен и заявлений о приостановке работы или уходе с рынка ряда международных брендов и опасениях возможного товарного дефицита. В первом же квартале 2021 года также отмечался резкий рост активности покупателей на фоне снятия ряда коронавирусных ограничений, таких как QR-коды и обязательный домашний режим для людей с хроническими заболеваниями.

Кроме того, отметил Васильев, москвичи по сравнению с 2022 годом стали больше экономить. В направлении "Парфюмерия и косметика" количество покупателей снизилось на 14%, а средний товарный чек упал на 13%, что привело к снижению товарооборота на 25%. В число наиболее пострадавших вошла и категория "Бытовая техника и электроника", где средний товарный чек упал также на 13%, а товарооборот ритейлеров сократился на 19%.

"Магазины, специализирующиеся на детских товарах, потеряли 17% покупателей по сравнению с прошлым годом, средний чек упал на 4%, а товарооборот снизился на 19%. При этом в общепите наблюдается рост числа заказов и увеличение среднего чека на 10%, что привело к росту выручки на 8% по сравнению с прошлым годом", — отметил Васильев.

В сравнении с 2021 годом средний чек оказался выше на 10-15% из-за подорожания продукции из-за инфляции, однако сам объем товарной корзины в перечисленных категориях снизился в среднем на 20%, заключил он.