МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Спрос россиян на полезные сладости из аптек вырос в первом квартале этого года в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, также покупатели стали больше интересоваться отрубями и орехами, свидетельствует данные онлайн-сервиса доставки "Сбермаркет", с которыми ознакомилось РИА Новости. В России заметно сократились продажи витаминов

"Аналитики изучили спрос в категории "Продукты питания" в аптеках. За первый квартал 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, спрос в аптеках на батончики, мюсли и орехи вырос в 4 раза, на отруби — в 5 раз, а на полезные леденцы, конфеты и мармелад — в 11 раз", — говорится в исследовании.

Отмечается, что в этот период в аптеках также в 9 раз увеличились продажи чая и растворимых напитков. Чаще всего жители страны покупали успокаивающие чаи.

Самым популярным оказался травяной чай с ромашкой — его добавляют в каждую пятую онлайн-корзину с чаем и растворимыми напитками. Фиточай занимает второе место. Третью строчку рейтинга делят детские травяные чаи со вкусами шиповника и яблока с малиной. Замыкает топ-5 чай с мелиссой, чабрецом и фенхелем.

Аналитики также подчеркивают, что в целом тренд на ЗОЖ-продукты фиксируется еще с прошлого года. Так, в 2022 году россияне стали на 35% чаще, чем годом ранее, покупать орехи и мюсли — на 11%, отруби и клетчатку — чаще на 14%, а батончики — на 20%. При этом покупатели проявляли и повышенный интерес к спортивному питанию — его стали класть в онлайн-корзины на 60% чаще, чем годом ранее.