МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Французский концерн по производству молочной продукции Danone планирует отказаться от использования собственных международных брендов торговых марок на российском рынке, пишет газета "Известия" со ссылкой источник. Danone отобрала претендентов на свои российские активы, сообщили источники

Речь идет брендах Actimel, Activia, Alpro и Danone.

Как сообщили в российском подразделении Danone, компания изучает разные способы адаптации международных торговых марок и сделать их "более релевантными для локального рынка".

По мнению опрошенных изданием экспертов, о намерении Danone передать часть российского бизнеса новому владельцу ничего не известно. Поэтому нельзя судить о том, как компания видит свое будущее.

Как отметил руководитель Streda Consulting Алексей Груздев, французская компания в настоящее время прорабатывает вариант расширения линейки под брендом "Простоквашино". Она вывела на полки йогурты, творожки и другую десертную продукцию под этим товарным знаком. Другой вариант: выпуск продуктов под созвучными глобальным брендам названиями, например "Активия" вместо "Активиа".

В октябре прошлого года концерн Danone сообщал, что прорабатывает возможность передачи российского бизнеса.