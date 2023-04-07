МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Правительство одобрило проведение в России эксперимента с онлайн-продажей отечественного вина, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе кабмина. Стало известно, сколько россияне тратят на продукты

Соответствующий законопроект внесут в Госдуму.

Как уточняется, реализация продукции будет проводиться на сайте "Почты России" с 1 ноября до 31 июля 2026 года.

В конце прошлого года "Известия" сообщали со ссылкой на правительственные законопроекты, что эксперимент может пройти в Московском регионе. По данным газеты, спиртное будут развозить только через сутки после подтверждения заказа.

Тогда же "Почта России" рассказала РИА Новости, что начала подготовку к дистанционной реализации вина, а в апреле сообщила, что уже готовит свою инфраструктуру к запуску продаж.