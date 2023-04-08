МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Спрос на товары для сада и дачи за три месяца 2023 года вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Недвижимость представители торговых сетей и маркетплейсов. Спрос на услуги мастеров красоты в России вырос в марте почти вдвое

"Спрос на товары для дачи и сада по итогам первого квартала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 42%", — рассказали в пресс-службе гипермаркета "ВсеИнструменты.ру".

Подтверждают всплеск покупательской активности в дачном сегменте более чем на 40% и в гипермаркетах "Твой дом" и OBI. Руководитель по категорийному направлению OBI Максим Суравегин полагает, что на фоне потепления прирост продаж может достигнуть 70%.

При этом, по словам руководителя бизнеса перспективных клиентов в "Яндекс Рекламе" Ксении Красносельских, доля заказов в онлайн-формате выросла по итогам первого квартала в среднем на треть. Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев в свою очередь добавил, что посещаемость DIY-гипермаркетов и отделов в январе-марте 2023 года ниже на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Представители DIY-сегмента также отмечают, что цены на большинство товаров вернулись на уровень 2021 года. Это произошло в том числе за счет поставок из дружественных стран. Исключение составляют товары брендов, которые ввозятся в страну через параллельный импорт. Например, газонокосилки и мотосекаторы Husqvarna и Stihl подорожали в сравнении с прошлым годом на 30%. Сейчас они продаются по цене от 28 тысяч рублей.

В торговой сети "Твой дом" еще зафиксировали подорожание металлической садовой мебели из-за повышения цен на сырье. Такой комплект продавался в прошлом году в среднем за 26 тысяч рублей и теперь стал дороже на 20-30%.

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