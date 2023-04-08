МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Рестораны в регионах России делают максимум для того, чтобы выйти на уровень Москвы и Санкт-Петербурга, особенно этот прогресс заметен в Татарстане, Нижнем Новгороде и городах Приволжья, рассказала в интервью РИА Новости основатель всероссийской ресторанной премии WhereToEat Ирина Тиусонина. В Москве открыли сезон летних веранд кафе и ресторанов

"Я думаю, что 2023 год будет интересным, потому что мы увидим много ярких открытий как в Москве и Санкт-Петербурге, так и в регионах. Потому что рестораны строятся, пусть и в меньшем количестве, так как большая часть сил наших богатых рестораторов перераспределилась на страны Ближнего Востока, но они продолжат открывать заведения и в России. По осени начнется следующий цикл премий, и мы увидим новые имена, они подрастают. Думаю, что регионы подтянутся, они сейчас очень стараются, чтобы выйти на федеральный уровень", — сказала Тиусонина.

Эксперт отметила, что рестораны в регионах борются со столицами пока не на равных, но растут. "Мы составили шорт-лист из 100 лучших ресторанов России, больше всех пока московских – 44. Петербургских меньше – 24, неплохая динамика была у Татарстана и Нижнего Новгорода, хорошо себя показал юг России благодаря таким известным рестораторам, как Андрей Матюха и Борис Зарьков. Теперь в Краснодарском крае, можно сказать, тоже Москва, но с южным акцентом", — сообщила она.

Тиусонина заметила, что по темпам развития ресторанной премии в России можно отследить, как развиваются рестораторы в регионах.

"Куда мы первым делом пришли — означает, что регион был больше всего к этому готов, и он ближе по уровню гастрономии к Москве и Петербургу. В 2022 году мы зашли в центральную Россию — Нижний Новгород, Самару, Пермь, Воронеж и другие, а также на Дальний Восток. Наша цель — чтобы страна, а не только Москва и Петербург, была гастрономическим центром мира. Чтобы было куда поехать, и народ знал, где можно вкусно и хорошо поесть, и где люди стараются для этого что-то сделать", — отметила эксперт.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 8 апреля в 11.00 мск.