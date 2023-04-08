МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Уход из России гида Michelin ничего не изменил для рестораторов, так как присутствовал только в одном городе и только один год, рассказала в интервью РИА Новости основатель всероссийской ресторанной премии WhereToEat Ирина Тиусонина. Эксперт рассказал, как развиваются рестораны в российских регионах

"Michelin был всего один год в одном городе. Эксперты не изучили заведения в других российских городах, а значит, такой гид мало значил для страны в целом. Москва — это не вся Россия. Да, это центр, да, тут много уже известных ресторанов. Но Michelin пришел и ушел. Конечно, жаль, что так произошло", — сказала Тиусонина.

Гастрономический путеводитель Michelin выпускается с 1900 года и имеет трехзвездочную систему оценки ресторанов для стран и отдельных городов. Одна звезда свидетельствует о высококлассных блюдах в заведениях, достойных посещения. Две дают тем, у кого кухня хороша настолько, что ради нее можно изменить запланированный маршрут путешествия. А три звезды — наивысшее признание. Их заслуживают рестораны, ради которых стоит специально отправиться в тот или иной город.

В октябре 2021 года первый гид Michelin был представлен в Москве. Первые в истории России звезды Michelin получили девять московских ресторанов: семь — по одной звезде, два ресторана — по две звезды. В начале марта гастрономический гид Michelin заявил о заморозке своих проектов в России.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 8 апреля в 11.00 мск.